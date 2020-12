'Jože P. Damijan se obnaša kot vegetarijanec na kolinah'

Politično dogajanje se v teh dneh praktično v celoti vrti okoli Karla Erjavca. V naslednjih dneh se namerava sestati z vsemi predsedniki strank, pogovoril pa se je že z Desusovimi poslanci in poskrbel tudi za prvo veliko presenečenje – v Janševi vladi kot minister ne bom sodeloval in to sem premierju tudi že povedal, je sporočil Erjavec, ki še vedno ne komentira namigovanj, da bi lahko mandatar nove levosredinske vlade postal kar sam. Da bo to izbranec KUL Jože P. Damijan, je medtem vse manj verjetno. Šarec je zanj celo dejal, da se obnaša kot vegetarijanec na kolinah.