'Prepričan sem bil, da se bom vrnil, a treba je sprejeti, da ne moremo vedno zmagati'

V bogati, 28-letni karieri, se lahko Damir Skomina pohvali, da je sodil na več kot 1000 tekmah, tudi finale Lige prvakov. Sodil je tudi na evropskem in svetovnem prvenstvu, olimpijskih igrah, delil je pravico ekipam z največjimi zvezdniki na dvobojih najvišjega ranga, njegove sodniške odločitve je v živo spremljalo na milijone ljudi. Dokler ni moral pri 45. letih zaradi poškodbe zaključiti sodniško pot.

"Želel sem si določiti, da je to ta zadnja tekma, tukaj zaključujem in tu bom zadnjič zapiskal, te možnosti nisem imel, ampak v življenju ne moremo vsega imeti, to je treba sprejeti," razlaga Skomina.

Tako kot je zaradi napačne zdravniške diagnoze že pri rosnih 15. letih moral sprejeti dejstvo, da ne bo več igral nogometa, zato tudi ob sodniških začetkih pretirane ljubezni do tega poklica ni čutil. "Na nek način je bil to zame izhod v sili, saj so mi prepovedali igrati nogomet." Takrat je hitro uvidel, pravi, da se v deljenju pravice na zelenici dobro znajde, in tam preživel nepozabne trenutke, ki jih rad obuja in so mu tudi prinesle svetovno prepoznavnost. Konec je bil ravno zato še toliko težji.

Mu je bilo težko, ko je vedel, da bo moral tako dolgo in bogato pot pustiti za sabo? "Pravzaprav je bilo grozno, jaz sem bil prepričan, da se bom vrnil," pravi. "Treba je pa sprejeti, da ne moremo vedno zmagati."