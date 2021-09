Dan Alzheimerjeve bolezni: gre za največji zdravstveni, socialni in finančni problem

Si predstavljate, da vaš življenjski sopotnik za vas postaja tujec? Da pozabite njegov obstoj, ime, bližino? Da se vedno pogosteje ne spomnite, kje ste doma oziroma kako priti do doma, in se zato izgubljate? Da pozabljate besede, stavke, misli, tudi dejstvo, da ste siti, ker ste kosilo pravkar pojedli, zato se vseeno lotite kuhe? To je bolezen sodobnega časa, za katero večinoma trpijo starejši. Na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni je združenje Spominčica skupaj s Pošto Slovenije v slovenska gospodinjstva dostavilo opozorilne letake za pomoč pri prepoznavanju prvih znakov demence, ki je bila do pandemije največji zdravstveni, socialni in finančni problem.