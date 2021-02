Junakinja tretjega nadstropja Maja Ribič: 'Pokazalo se je, kdo so pravi prijatelji'

Zlata pentlja je simbol, ki opozarja na mednarodni dan boja proti otroškemu raku. To je dan, ki ne bi smel obstajati, a otroški rak je žalostna resničnost. Vsak pozna nekoga, ki je ali pa še bije boj s to zahrbtno boleznijo. A ko to bitko bije otrok, je to povsem nekaj drugega. Zato so to pravi junaki, Junaki tretjega nadstropja. Ena izmed njih je tudi 17-letna Maja Ribič. Veselo, razigrano dekle, uspešna košarkarica, odlična dijakinja, ki si je dneve rada krajšala z igranjem klavirja in kitare, je od septembra 2019 kazala znake utrujenosti, hujšanja, bila je brez volje.

