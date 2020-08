Dan D: Kakšna bo usoda Aleksandre Pivec in DeSUS po seji sveta stranke?

Prišel je dan, ko se po številnih aferah odloča ne samo o usodi Aleksandre Pivec, ampak morda tudi o usodi koalicije in vlade Janeza Janše. 60 članov sveta stranke DeSUS se je zaprlo pred javnostjo. Svet stranke vztraja, da mora razrešiti Aleksandro Pivec in imenovati začasnega predsednika, kar naj bi postal Gantar, Pivčeva pa odgovarja: razrešite me lahko samo na kongresu in skličemo ga lahko v mesecu dni. Če pa bo to storil svet, Pivčeva napoveduje celo spor na upravnem sodišču. Odstopiti ne namerava. Še več, če se ji DeSUS odreče, bi ustanovila celo novo politično stranko, in s seboj odpeljala tiste, ki jo še podpirajo.

