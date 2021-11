Že enajsto leto zapored se je ob dnevu slovenske hrane dan otrok pričel s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. In čeprav se morda zdi, da najmlajši za zajtrk raje pojedo skledo kosmičev ali pa kos kruha s čokoladnim namazom, so vrtčevski otroci v Žirovnici kruh z medom in maslom zmazali kot za šalo.