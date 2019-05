Dan mladosti: v Kumrovcu potekal največji shod doslej

Na letošnji 15. proslavi Dan mladosti - radosti v Kumrovcu na Hrvaškem se je zbralo več kot 10.000 ljudi, kar je največ doslej, so ocenili organizatorji iz Zveze društev Josip Broz Tito. Na shodu je bilo prepovedano izpostavljanje jugoslovanskih zastav, ne pa ostalih republiških in komunističnih simbolov.

V Kumrovcu, rojstnem kraju Josipa Broza - Tita, že vrsto let obeležujejo 25. maj, rojstni dan nekdanjega jugoslovanskega voditelja, ki je v nekdanji Jugoslaviji veljal za dan mladosti. Na najbolj množično proslavo doslej so prišli z vseh koncev Hrvaške, pa tudi iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine, je poročal Jutarnji list, ki je dodaja, da je šlo večinoma za starejše. Med drugim so predstavnike poslala antifašistična združenja iz držav nekdanje Jugoslavije, v Kumrovec pa so prišli tudi nekateri udeleženci partizanskega gibanja iz druge svetovne vojne.

V Kumrovcu se je letos zbrala rekordna množica. FOTO: AP

Z zvočnika pred Titovo rojstno hiše so zvenele partizanske in jugoslovanske pesmi. Med ljudmi se je sprehajal igralec v razpoznavni Titovi svetlomodri maršalski uniformi, ki je kadil cigaro in se je fotografiral z navdušenimi turisti, je poročal zagrebški časnik. V Kumrovcu je bilo videti simbole iz nekdanje Jugoslavije, kot so pionirske kape in rutke. Nekateri so imeli tudi majice s Titovo podobo, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na proslavi tudi nekdanji hrvaški predsednik Organizatorji prireditve so posebej pozdravili nekdanjega hrvaškega predsednika Stipeta Mesića, ki je v pogovoru za regionalno televizijo N1 med drugim povedal, da veteranska združenja, ki zahtevajo prepoved prireditve v Kumrovcu, "ne razumejo zgodovine". Pojasnil je, da hrvaški veterani ne bi imeli kaj braniti, če ne bi bilo Tita. Obenem je zavrnil kritike, da gre v Kumrovcu za "ples vampirjev". Kot je dejal, "ples vampirjev" uprizarjajo tisti, ki imajo za izhodiščno točko zgodovine Pliberk. Mesić je dodal, da "pošast fašizma hodi po Evropi, fašizem pa vedno konča v pokolih in zlu, ki ga je težko popraviti". Predsednik zveze društev Josip Broz Tito Jovan Vejnović je med nagovorim izpostavil, da gre Hrvaška v "slabo smer thompsonizacije države". Meni, da se v Kumrovcu zbirajo ljudje, ki so zaskrbljeni zaradi nacionalizma na območju bivše Jugoslavije, saj nacionalistične napetosti zapirajo prostor komunikacije, pogovorov in sodelovanja. Policija: Jugoslovanske zastave prepovedane Med drugim je izrazil ogorčenje, ker je hrvaška policija prvič, odkar pripravljajo Dan mladosti - radosti, pozvala organizatorje na policijsko postajo in opozorila na prepoved izpostavljanja jugoslovanskih zastav in uniform JLA. Jutarnji list je sicer poročal, da je policija tolerirala hrvaško zastavo z rdečo zvezdo iz jugoslovanskih časov kot tudi komunistične simbole.

