Dan odločitve: bodo predčasne volitve prinesle Brexit?

V Veliki Britaniji bodo potekale predčasne parlamentarne volitve, s katerimi želi trenutna konservativna vlada rešiti zastoj pri uresničevanju brexita. V primeru zadostne večine v parlamentu nameravajo konservativci državo popeljati iz EU do konca januarja, a izid je negotov, zaradi česar so stranke do zadnjega bile boj za glasove.

Potem ko so ankete konservativcem dolgo napovedovale deset odstotnih točk prednosti pred laburisti in precejšnjo možnost osvojitve absolutne večine v 650-članskem parlamentu, je ob približevanju volitev izid postajal vse bolj negotov. V torek objavljena anketa je pokazala zmanjševanje razlike med glavnima strankama, izključena ni niti možnost, da nobena ne bo mogla sama sestaviti vlade. Kampanjo pred volitvami je zaznamoval predvsem britanski izstop iz EU, ki bi ga morali izvesti že 29. marca, a so ga nato trikrat preložili. Nazadnje je bil v to prisiljen britanski premier Boris Johnson, saj poslanci niso potrdili niti njegovega izstopnega dogovora z EU niti možnosti neurejenega izstopa. Corybn in laburisti so v zadnjih dneh, sodeč po anketah, zmanjšali zaostanek. FOTO: AP Medtem ko Johnson v primeru absolutne večine napoveduje potrditev izstopnega dogovora še do božiča in izstop iz EU konec januarja prihodnje leto, vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn v primeru zmage napoveduje sklenitev novega dogovora z EU v treh mesecih. Tega bi nato skupaj z možnostjo obstanka v uniji predložil na nov referendum. Nekaj manj kot 46 milijonov volilnih upravičencev bo lahko danes glasovalo med 8. in 23. uro po srednjeevropskem času. Britanski mediji bodo kmalu po zaprtju volišč objavili rezultate vzporednih volitev. Prvi neuradni rezultati volitev pa bodo znani v petek v zgodnjih jutranjih urah.