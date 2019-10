Nagrada za vsakih šest mesecev vztrajanja v zakonu, zahteva, da po ločitvi hišni ljubljenčki ostanejo skupaj, in celo točno določeno minimalno število spolnih odnosov tedensko. To je le nekaj nenavadnih primerov predporočnih pogodb, ki so bile sklenjene v tujini, kjer so take pogodbe že ustaljena praksa. Pri nas so zaživele šele aprila, od takrat pa jih je podpisalo 74 slovenskih parov.