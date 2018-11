Dan po napadu na koptske kristjane v Egiptu pokopali žrtve

Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je v odzivu na napad dejal, da bo Egipt nadaljeval z bojem proti skrajnežem in hkrati družinam žrtev izrazil sožalje. "Ranjenim želim hitro okrevanje in potrjujem našo obvezanost boju proti mračnemu terorizmu in da najdemo storilce," je zapisal na Twitterju.

Šest oseb, ki so v napadu izgubili življenje, je bilo članov iste družine, med njimi sta tudi 15-letni fant in 12-letna deklica, piše Euronews. Dan po napadu v Minyi pokopavajo žrtve napada.

V provinci Minya v osrednjem delu Egipta je oborožen moški v petek prestregel tri avtobuse s koptskimi kristjani, ki so bili na poti v samostan, in začel streljati. Ubil je sedem ljudi, 19 je bilo v napadu ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Kopti, manjšina kristjanov, ki predstavljajo deset odstotkov vsega prebivalstva Egipta, so bili v minulih letih pogosto tarče napadov skrajne skupine Islamska država. Aprila lani so skrajneži v dveh bombnih napadih na koptske cerkve ubili več kot 40 ljudi, mesec kasneje pa so v provinci Minya ustrelili in ubili še 30 Koptov, ki so bili z avtobusom na poti v samostan.

Egiptovska vojska je februarja letos začela večjo ofenzivo proti IS na Sinajskem polotoku, kjer so skrajneži od strmoglavljenja predsednika Mohameda Morsija leta 2013 uspeli ohraniti močno prisotnost. Vojska naj bi po lastnih navedbah v operaciji Sinaj 2018 odtlej ubila več kot 450 skrajnežev.