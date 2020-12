Dan po potresu: prizori nemoči, strahu in obupa

Rušilni potres je na območju Petrinje, Gline in Siska popolnoma uničil najmanj tisoč objektov, še vsaj toliko je poškodovanih. Najmanj sedem ljudi je umrlo, še veliko več je poškodovanih. Prebivalci najbolj prizadetih območij so noč večinoma preživeli zunaj. Okoli 300 ljudi je prespalo v vojašnici v Petrinji, še nekaj sto so jih nastanili v telovadnicah in drugih objektih, ki jim je potres prizanesel. Ljudje so v noč zrli prestrašeno, velik nemir pa se je pojavil ob vsakem popotresnem sunku, ki jih ni bilo malo.

