Dan pred božičem letos brez polnočnic in množičnih nakupov

V trgovskih centrih, kjer so se znova zaprla vrata vseh trgovin, razen tistih z nujnimi potrebščinami, pa je bilo na predbožični dan dokaj mirno. Večina ljudi je božična darila kupila že v minulih dneh, tako da so zdaj kupovali le še zadnje sestavine za božično večerjo. Božični meniji bodo precej raznovrstni - od polžev do klasičnih dunajskih zrezkov. Polnočnic, kot smo jih bili vajeni v preteklosti, ne bo, ponekod so se božična bogoslužja začela že v popoldanskih urah. Pri tem so morala upoštevati vse ukrepe.

