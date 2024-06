Dan slovenskega krvodajalstva in nova kampanja: Postani del moštva!

Postani del moštva! Rdeči križ, zavod za transfuzijsko medicino ter zveza nogometnih sodnikov s podporo Nogometne zveze Slovenije so ob dnevu krvodajalstva predstavili pobudo, s katero vabijo k darovanju krvi. In kaj imajo krvodajalci skupnega z nogometnimi sodniki? Kot so prvi nepogrešljivi za zdravstvene programe, so drugi za vsako nogometno tekmo. Oboji pa odsevajo sodelovanje, odgovornost, solidarnost, zdrav življenjski slog in fair play. Kot poudarjajo, lahko tako v športu kot v življenju zmage dosegamo le, če nesebično delamo drug za drugega. In Slovenci znamo biti tudi v tem odlična ekipa.