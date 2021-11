Dan statistike: zabavna in zanimiva dejstva o Sloveniji in Slovencih

Ali ste vedeli, da je v Sloveniji več kot 98 odstotkov gospodinjstev opremljenih s hladilnikom? Tudi to je statistika, danes pa praznujemo dan statistike. In kdo drug je pri nas najbolj odgovoren za zbiranje, razvrščanje in sortiranje statističnih podatkov kot Statistični urad Republike Slovenije, ki nam posreduje tudi najbolj zanimiva in zabavna dejstva o Sloveniji in Slovencih.