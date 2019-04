Dan žalovanja za žrtve velikonočnih napadov

V spomin na žrtve tega najhujšega nasilja od konca državljanske vojne pred desetletjem in najhujšega napada na katoliško manjšino v državi so zastave na vladnih poslopjih na pol droga. Tri minute tišine so v spomin na žrtve začeli ob 8.30 po lokalnem času, ko je na velikonočno nedeljo odjeknila prva od šestih bomb, katerih tarče so bile katoliške cerkve in prestižni hoteli.

V državi poteka tudi več pogrebnih slovesnosti, ena od njih tudi v cerkvi Svetega Sebastijana v Negombu, ki leži severno od prestolnice. Tam je v nedeljo med velikonočnim obredom umrl več kot 100 ljudi. Po poročanju CNN se na stotine ljudi zbira pred vrati cerkve, ob tem pa je slišati petje pogrebnih hvalnic. Pogrebniki, večinoma oblečeni v bela oblačila, pa so vstopili tudi v notranjost poškodovane cerkve.

Starejši duhovnik Ivan, vodja katoliške šole v prestolnici, je povedal, da takšnega množičnega pogreba, kot je ta, ki poteka v omenjeni cerkvi, ni videl vse od leta 1984, torej kmalu po izbruhu državljanske vojne.

Med mrtvimi je po zadnjih informacijah najmanj 31 tujcev, 14 jih še pogrešajo, bojijo pa se, da so mrtvi, so v ponedeljek zvečer sporočili z zunanjega ministrstva. Število žrtev bi po ocenah oblasti lahko še naraslo, saj je okoli 500 ranjenih v bolnišnicah. Med ranjenimi je 17 tujcev.

Število smrtnih žrtev je medtem naraslo na 310, potem ko je več poškodovanih podleglo poškodbam, je sporočila policija.

Pomoč sta že ponudila Interpol in FBI

Policija je v povezavi z napadi do zdaj aretirala 40 ljudi. Njihov medijski predstavnik Ruwan Gunasekara je za CNN dejal, da so vsi državljani Šrilanke. Odgovornosti za napade ni prevzel še nihče, šrilanška vlada pa je sporočila, da je zanje odgovorna radikalna islamistična skupina NTJ. Medtem preiskujejo, ali je delovala s podporo mednarodne teroristične mreže. Interpol in ameriški FBI sta državi že ponudila pomoč.

Medtem pa je avstralski premier Scott Morrison napovedal, da se bo šrilanškim oblastem pri preiskavi napadov pridružila tudi ekipa avstralske zvezne policije (AFP). "Pomagali bomo, kjerkoli bomo lahko," je poudaril in dodal, da še vedno ni jasnih podatkov in dokazov o tem, kdo je odgovoren."Kar vemo, je, da so bili tarča kristjani, ki so obeleževali praznik velike noči, in številni prebivalci Šrilanke. To je za državo strašno obdobje."

Medtem se kopičijo vprašanja, zakaj oblasti, ki so bile opozorjene na možnost napadov, niso pravočasno ukrepale. Tudi s strani tujih obveščevalnih služb so bili namreč na možnost napadov opozorjeni že v začetku aprila. Nekateri odgovornost pripisujejo sporu med predsednikom države in premierjem, ki naj ne bi bil obveščen o grožnjah.