Dan brez zavržene hrane: Slovenci v povprečju zavržemo kar tretjino kupljene hrane

V Sloveniji v soboto prvič obeležujemo dan brez zavržene hrane. Njegov namen je, da vsak posameznik poišče različne načine, kako uporabiti ostanke. Slovenci v povprečju zavržemo kar tretjino kupljene hrane, od tega 52 odstotkov odpadne hrane proizvedejo gospodinjstva, tretjino gostinstvo in strežba, desetino distribucija in trgovina z živili in osem odstotkov proizvodnja hrane. In kako se lahko temu, da bi hrana končala v košu, izognemo? Mimoidoči so nam povedali, da staro hrano zmešajo z drugimi sestavinami, naredijo novo jed ali pa s to hrano nahranijo domače živali.

Z nepremišljenimi nakupi hrane letno zavržemo tudi do 250 evrov. "Po trenutnih podatkih Statističnega urada Slovenije so gospodinjstva tista, ki vržejo več kot polovico vse hrane. Večinoma zavržemo kruh, sadje in zelenjavo," razlaga ekologinja brez meja Katja Sreš. Da do ostankov hrane ne pride, je treba že v prvi vrsti dobro načrtovati nakupovalni seznam, pripraviti tedenski jedilnik in tudi dobro shranjevati živila.