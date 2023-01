Fides in MZZ zopet za skupno mizo, tokrat z mediatorjem

Stavka zdravnikov naj bi bila v sredo, a torek je bil še dan, ko bi jo lahko odpovedali. Zato so dopoldan za skupno mizo znova sedli predstavniki zdravniškega sindikata Fides in ministrstva za zdravje. In ker gre za odrasle in odgovorne ljudi, ki se že več mesecev pogovarjajo, je tokrat za to, da se bodo tudi kaj dogovorili, poskrbel kar mediator: predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina. In očitno je bil uspešen.

