Tande še vedno v umetni komi

Karl Geiger je slavil na drugi posamični tekmi v Planici, za slovensko veselje pa je s tretjim mestom poskrbel Bor Pavlovčič. Odličen četrti je bil Domen Prevc. Vsaj nekaj pozitivnih novic iz Planice, od koder še vedno odmeva padec norveškega skakalca Daniela Andreja Tandeja. Zgodilo se je v poskusni seriji, ko je Tande takoj po odrivu z mize izgubil nadzor, nad hrbtiščem naprave ga je obrnilo in z vso silo je z velike višine padel na tla, nato pa ga je grozljivo premetavalo do izteka letalnice. Po prihodu v UKC Ljubljana so ga dali v umetno komo.

