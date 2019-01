Danska na meji postavlja 70-kilometrsko ograjo proti divjim svinjam

Za razliko od prašičje gripe, virus afriške prašičje gripe ne more ogroziti ljudi, je pa lahko nevaren za domače in divje svinje in povzroči ogromne izgube kmetom.

Postavitev so pristojni organi potrdili po tem, ko je danska vlada opozorila, da bi bil lahko ogrožen izvoz svinjskega mesa v države izven EU v vrednosti 1,4 milijarde evrov. Danska je leta 2016 skupno izvozila za skoraj štiri milijarde evrov.

Ograjo, ki bo visoka približno meter in pol ter dolga nekje 70 kilometrov, postavljajo v Padborgu, ki leži približno 220 kilometrov jugozahodno od Kopenhagna, poroča AP.

Ograja na meji med Dansko in Nemčijo

Kritiki pravijo, da bo ograja, za katero bodo Danci odšteli dobre štiri milijone evrov, škodovala prostoživečim živalim in je le simbolično dejanje zaradi bolj ali manj neobstoječega problema. Danske oblasti so potrdile, da divje živali teoretično lahko prehajajo skozi reže na ograji, kjer ta prečka avtoceste, ceste in potoke.

V Nemčiji sicer doslej še niso zaznali primera virusa afriške prašičje gripe, so jih pa nekaj potrdili v njenih sosedah. Jan Philipp Albrecht, kmetijski minister zvezne države Schleswig-Holstein je dejal, da je bolezen "resna grožnja živalim in trgu svinjine", kljub temu pa dodaja, da ima resne dvome, ali je ograja potrebna in uporabna.