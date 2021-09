Danska odpravila še zadnje ukrepe proti covidu-19

Medtem ko smo v Sloveniji po precepljenosti na repu evropskih držav, so na Danskem zaradi visokega deleža cepljenih lahko odpravili še zadnje ukrepe in se vrnili v normalno življenje. Že v začetku meseca so organizirali prvi festival na prostem, ki se ga je udeležilo 15 tisoč ljudi. Hitro ji sledi tudi Švedska, ki je napovedala, da bo omejitve odpravila konec meseca. Nekaj omejitev ostaja le še za potnike, ki prihajajo iz tujine. Vse to zahvaljujoč cepljenju, ki dobro deluje.

icon-expand Koronavirus pasica nova FOTO: 24ur.com