Danska sprejela zakon o odvzemu državljanstva borcem za Islamsko državo

Zakon so danski poslanci sprejeli po hitrem postopku zaradi bojazni, da bodo zaprti borci IS med turško ofenzivo na severu Sirije pobegnili iz zaporov pod nadzorom kurdskih sil.

Evropske države so previdne pri repatriaciji svojih državljanov, ki so se v Siriji in Iraku borili v vrstah IS.

Približno petina od 10.000 borcev IS, ki so jih na severovzhodu Sirije zaprle enote sirskih Kurdov, prihaja iz evropskih držav.

Zakonodaja ministru za priseljevanje in integracijo omogoča, da brez sodnega postopka odvzame dansko državljanstvo borcem IS z dvojnim državljanstvom. Posameznik, ki mu bo odvzeto državljanstvo, bo imel štiri tedne časa za pritožbo na odločbo, poroča Deutsche Welle.

"To so ljudje, ki so Danski obrnili hrbet in se z nasiljem borili proti naši demokraciji in svobodi. Ogrožajo našo varnost," je opozorila in poudarila, da na Danskem niso dobrodošli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Danske oblasti ocenjujejo, da je od leta 2012 najmanj 158 ljudi iz Danske odpotovalo v Irak ali Sirijo, da bi se pridružilo IS. Približno 27 jih je še vedno na območju konfliktov, 12 je zaprtih. Ni jasno, koliko med njimi jih ima dvojno državljanstvo.

Tudi druge evropske države so sporočile, da nameravajo odvzeti dvojno državljanstvo džihadističnim borcem, kljub pritiskom ZDA, naj sprejmejo svoje državljane, ki so se pridružili IS.

