Danski državljan na Norveškem v lokostrelskem napadu ubil pet ljudi

Norveško pretresa lokostrelski napad v mestu Kongsberg, v katerem je umrlo pet ljudi. Dve osebi sta ranjeni. Na morilski pohod po središču Kongsberga, ki leži okoli 85 kilometrov zahodno od prestolnice Oslo, se je podal 37-letni danski državljan, ki sicer že več let živi v mestu. Žrtve je izbiral naključno in jih pokončal s puščicami. Policija je napadalca razorožila in aretirala pozno zvečer. Motiv za napad še ni znan, policija pa ne izključuje možnosti terorističnega napada. Napadalec je namreč nedavno prestopil v islam in je bil morda radikaliziran.