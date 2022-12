Povprečna teža zdravega novorojenčka znaša tri kilograme in pol, veliki pa so komaj 50 centimetrov. Zdaj pa si predstavljate, da povijete nedonošenčka, ki tehta manj kot kilogram in meri komaj 30 centimetrov. To so mali borci, ki za svoje preživetje potrebujejo tudi dobro opremo. Podjetje Krka je zato ljubljanski porodnišnici podarilo dva nova inkubatorja.