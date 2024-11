Darja Gajšek brez harmonike? Kot poletje brez sonca

Si lahko predstavljate poletje brez sonca, nedeljsko kosilo brez domače goveje juhe ali pa Darjo Gajšek brez harmonike? Težko, a slednje se je na veliko ogorčenje Aleksandra Pozveka zgodilo. A le do trenutka, dokler ni slišal nove Darje, ki je harmonikarske tipke zamenjala za klavirske in poskočne ritme zamenjala za romantično balado, ki jo je posvetila svojemu dragemu. A to ni edino Darjino presenečenje.