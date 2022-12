Darovanih organov še vedno manj, kot jih potrebujejo

Zgodb o rešenih življenjih ne bi bilo, če ne bi bilo na drugi strani darovalcev. Ljudi, ki se odločijo, da bodo po smrti svoje organe ali tkiva darovali drugim in jim s to neprecenljivo gesto ponudili novo življenje. A pravno veljavnih izjav, ki so osnova, da lahko po smrti darujemo organ, je še vedno manj, kot je potreb. Zato si tako zdravstvene ustanove kot krovna organizacija Slovenija-transplant prizadevajo predvsem k ozaveščanju ljudi. To ni več tabu tema, se pa porajajo številna vprašanja na strani potencialnih darovalcev, tudi etična, ki so popolnoma na mestu, pravijo. Vprašanja seveda terjajo odgovore.