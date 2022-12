'Darovanje organov po smrti največje dejanje, ki ga storiš za sočloveka'

Ste kdaj pomislili, da bi po smrti darovali svoje organe ali organe svojih bližnjih, ker bi s tem lahko rešili vsaj eno življenje? Gre za velik korak in nesebično odločitev, pravijo tisti, ki so se v življenju znašli na eni ali drugi strani. "Gre za težko, a pravo odločitev," pravi sestra umrlega brata, katerega organi so bili darovani pred osmimi leti. Na drugi strani pa je eden od prejemnikov organov priznal, da darovalce oziroma njihove bližnje občuduje. "Takšna oblika pomoči je namreč največ, kar lahko narediš za drugega," dodaja. In za to so prejemniki hvaležni do konca življenja.