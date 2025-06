Dars o poletnih zastojih: obnovitve cest prinašajo nove izzive

Poletje je čas za sonce, morje in gnečo na cesti. Vprašanje, ki si ga zagotovo zastavite, ko stojite na cesti in ugotavljate, koliko časa boste izgubili s čakanjem, je: zakaj obnovitvena dela na cestah potekajo ravno poleti? Dars je med drugim napovedal, da bodo prihajajoči verski in državni prazniki ter začetek počitnic predstavljali še večji izziv za voznike, predvsem tiste, ki se odpravljajo proti morju. Bodo pa, kot so povedali, prilagodili nekaj zapor in ponekod prestavili obnovitvena dela na kasnejši čas. Za voznike s štajerskega konca pa se bodo konec meseca gneče in zastoji najverjetneje še povečali.