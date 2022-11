Dars v polni pripravljenosti na zimsko sezono

Čeprav so trenutne temperature še nad novembrskim povprečjem in o snegu še ni govora, se na cestah približujemo zimski sezoni. Temperature bodo padle po dvajsetem novembru, kar lahko prinese sneg do nižin. Da nas ta predvsem na cestah ne bi presenetil, so na Darsu, zatrjujejo, že polno pripravljeni. Zimska služba bo uradno začela delovati prihodnji torek, njihova skladišča so že napolnjena s soljo. Kljub draginji zagotavljajo, da s posipavanjem ne bodo varčevali, saj je to bistveno za varnost in pretočnost prometa.