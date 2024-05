Kdo se je poleg Hajdinjaka in Snežiča znašel na seznamu osumljenih?

Več kot 70 kriminalistov je na 23 naslovih po državi opravljalo hišne preiskave in iskalo dokaze za domnevno sporne posle na in z Darsom. Preiskujejo sume podkupovanja, sume kartelnega dogovarjanja in favoriziranja na razpisih, povezanih z avtovleko tovornih vozil. Bili so na sedežu Darsa, na avtocestni bazi v Murski Soboti ter njihovi ljubljanski vzdrževalni bazi, pa na domu nekdanjega predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka. Štirje kriminalisti so bili tudi na domu Roka Snežiča pol leta zatem, ko so v rubriki 24UR Fokus razkrili, kako je prejemal podkupnino, domnevno v zameno za posle na Darsu. Kdo vse se je še znašel na seznamu osumljenih?