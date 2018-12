'Morilci, morilci!' vzklikala množica, obupani oče bo vztrajal do konca

Davida so našli mrtvega 24. marca letos. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno storil, ker je bil obtožen kraje. A so se oblasti zapletle v več protislovnih izjav, zaradi česar je družina še bolj prepričana, da ga je v resnici umorila policija. Oblasti Republike srbske pa so obtožili, da prikrivajo umor, da bi zaščitile policiste. Primer je kmalu dobil politične razsežnosti, na dan so privrele etnične napetosti. Preiskava je na mrtvi točki, podporniki družine pa so prepričani, da so zadnji dogodki zadnjih dni začetek končnega obračuna z "neposlušnimi".