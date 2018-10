Davidov oče: Ali veste, morilci, kako je iti na grob 21-letnega sina?

Zborovanje v podporo očetu umorjenega 21-letnega Davida, ki se ga je v Banjaluki udeležilo kar 40.000 ljudi, je minilo brez incidentov. Policija, ki je močno poostrila svojo navzočnost, je mnogim avtomobilom in avtobusom onemogočila dostop. Davidov oče je v čustvenem nagovoru sinovim morilcem med drugim sporočil: Našel vas bom!

40.000 ljudi iz vse Bosne in Hercegovine se je v petek zvečer, na 194. dan od smrti 21-letnega Davida Dragičevića, ki so ga sredi marca našli mrtvega v reki, udeležilo zborovanja v podporo njegovemu očetu Davorju, ki trdi, da so umor njegovega sina naročile kriminalne organizacije, katerih lovke segajo v sam vrh policije Republike Srbske. Policija je sprva trdila, da je šlo pri Davidovi smrti za nesrečo, saj se je utopil, kasneje pa je tožilstvo odprlo preiskavo zaradi umora in vložilo obtožnico proti patologu, ki je opravil obdukcijo. Davidova starša trdita, da so sina ugrabili, mučili in ubili pripadniki policije ter da je bil njegov umor načrtovan.

V Banjaluki se je včeraj zbralo 40.000 ljudi. FOTO: Pravica za Davida/Slobodan Vaskovic

Policija vozilom omejevala dostop Petkovo zborovanje se je začelo z večurno zamudo, saj je policija pred tem zaprla dostope do prestolnice Republike srbske in ustavljala vozila in avtobuse. Mnogim ni dovolila vstopa.

"Ali je to koncentracijsko taborišče, da se ljudem preprečuje dostop v Banjaluko? Če ne boste dovolili varnega prihoda na trg vsem ljudem, ki so namenjeni sem, bomo sami začeli loviti morilce in policiste," je napovedal Davidov oče, ko je pozdravil vse zbrane. Njegova soproga Suzana pa je napovedala, da se shod ne bo začel, dokler ne pridejo vsi."Imamo čas, Milorad!"je sporočila Dodiku, ki tam vlada že več kot deset let.

Davida so pogrešali od 18. marca, 24. marca pa so ga našli mrtvega. Na protestih na trgu v Banjaluki se v podporo iskanja pravice za Davida (Pravda za Davida) ljudje zbirajo vsak dan od 26. marca, oče umorjenega pa od 20. septembra noč in dan vztraja na trgu.

Čustveni nagovori in jasno sporočilo morilcem Oba sta v čustvenih nagovorih zbrane prosila, naj nikoli ne pozabijo Davida in obljubljala, da bodo še naprej iskali pravico za Davida. "Če njegovi morilci ne bodo odkriti do četrtka, 11. oktobra, jih bom šel iskat sam," je napovedal. Nagovoril je tudi morilce svojega sina, jih celo poimensko naštel. Omenil je tako predsednika Dodika kot premierko Cvijanovićevo. "Poznam resnico. Davidovo ugrabitev in umor je organiziral vrh policije /.../ Pravici bo zadoščeno, dobil jo bo David in dobila jo bo skupina Pravica za Davida. Jaz je ne bom dobil nikoli. Ostane mi samo, da jočem na njegovem grobu /.../ Ali veste, morilci, kako je iti na grob 21-letnega sina? Kaj naj mu rečem, kaj naj mu dam? Če bi lahko, bi takoj zamenjal s teboj, sin moj!" je povedal v solzah in odločno dodal: "To je vaš začetek konca in naš začetek življenja brez strahu! David, šli bomo do konca!"

Zbrane so nagovorili tudi Davidovi prijatelji in člani skupine Pravica za Davida. Kot so povedali, je njegova smrt v njih sprožila močno željo, da narod premaga svoje strahove, se upre voditeljem in jim glasno da vedeti, da jim nikoli ne bo oprostil. "Tudi mi zdaj vemo, kar je vedel David! Velik del surove resnice. In vemo, da to ni okolje, v katerem bi želeli, da odraščajo naši otroci!" je dejala Danijela Ratešić-Došen. Protest sicer uradno ni bil povezan z volitvami, ki ta konec tedna potekajo v BiH, sta se pa zbranim pridružila tudi voditelja opozicije v entiteti Vuka Govedarica in Branislav Borenović. Njuno Zavezništvo za zmago je zaradi zborovanja odpovedalo predviden volilni shod v mestu in svoje privržence pozvalo, naj se pridružijo ljudem na trgu. Stranka predsednika Republike srbske Dodika, SNSD pa je svoj volilni shod kljub temu izvedla. Danes sicer v BiH velja volilni molk.

Davidov družina in prijatelji so odločeni, da bodo našli njegove morilce. FOTO: Pravica za Davida/Slobodan Vaskovic

V Sarajevu zahtevali pravico za Dženana To pa niso bili edini množični protesti, ki so v BiH potekali včeraj. V Sarajevu so protestniki zahtevali pravico za Dženana Memića in vzklikali, da je treba njegovega morilca najti. Kot je na shodu dejal njegov oče Muriz Memić, v BiH ne bo pravice, dokler primer njegovega sina ne bo rešen. "Zdaj čakamo odločitev vrhovnega sodišča, ampak dvomim, da bodo spremenili odločitev prvostopenjskega." Primer so organi BiH sprva obravnavali kot umor, dva meseca kasneje pa le še kot nesrečo, za katero so sodili Ljubi in Bekriji Seferoviću, a nista bila obsojena. Njegova sestra Arijana pa je dejala, da se bo "za brata borila do zadnje kaplje krvi".

