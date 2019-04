Davidova mama o uničenem spomeniku: Mrtev človek je večji od vas

Kot že večkrat, je tudi tokrat poudaril, da se bo boril do konca, ne glede na vse. To pa lažje počne iz Avstrije, zato bodo tudi tam ustanovili skupino Pravda za Davida. "Avstrija je demokratična in svobodna država, lahko rečeš in narediš, kar želiš. Ta trenutek moram ostati tu, upam pa, da se bom v prihodnosti lahko vrnil v BiH in pomagal ljudem, ki zdaj pomagajo meni. Skrbi me zanje, tam vlada totalitarizem, ljudje nimajo pravice svobodnega izražanja."

Kot je povedal za avstrijski medij Balkan stories, se v BiH boji za svoje življenje. "Tukaj sem varen, iz Banjaluke sem pobegnil, ker so me hoteli aretirati, me zapreti in na koncu ubiti. Zakaj? Ker imam dokaze, video material, da so ubili mojega sina."

Zaveda se, da ima njegov največji sovražnik Milorad Dodik tudi v Avstriji močne povezave z eno od političnih strank. "Moram poskrbeti, da ljudje tukaj izvejo, kdo je Milorad Dodik, kdo so njegovi prijatelji in polični sodelavci. To je kriminalna organizacija. To je grozno. On ima ogromno denarja, a ta denar ni njegov, to je denar ljudi iz Republike Srbske."

Dragičević je povedal še, da je razočaran nad odzivom EU, češ da od tam ne prejema nobene podpore in da jih težave ljudi, ki živijo v BiH, očitno ne zanimajo. Je pa poudaril, da prejema ogromno podpore ljudi iz BiH, ki "ne odnehajo".

Na vprašanje, ali se mu zdi, da je skupina Pravda za Davida poskrbela za to, da so se združili ljudje različnih veroizpovedi, je odvrnil pritrdilno."Vojna je bila pred 28 leti, bil sem v srbski vojski, Muraz Memić je bošnjak, s tem nimava težav. Nisva morilca, sva očeta. Zavedava se, da se morava skupaj boriti za pravico, edino tako nam bo uspelo. Jaz vem, kdo je ubil mojega sina, in on ve, kdo je ubil njegovega,"je še povedal.

Oblasti v Banjaluki uničile srce za Davida

Medtem pa so uslužbenci banjaluške komunalne danes po naročilu mestnih oblasti uničili Davidovo srce – spomenik iz kamnov in cvetja, ki so ga podporniki družine Dragičević postavili na brežini reke Vrbas – tam, kjer so našli njegovo truplo. Na sredino srca so postavili spominsko ploščo z napisom David 24. 3. 2018, poleg njega pa posadili dve drevesi – na enega so obesili napis "pravica", na drugega pa "resnica".

Še istega dne je mestna oblast izdala odredbo, da morajo "neznane osebe"spomenik in drevesi umakniti, saj za to niso pridobile ustreznega dovoljenja. Obvestilo o tem so položili kar poleg spominske plošče in vanj zapisali, da mora biti spomenik v roku 24 ur odstranjen na stroške "neznanih oseb".

Ker tega nihče ni storil, so prišli komunalni delavci in poskrbeli za to – spomenik so uničili, drevesi izruvali, polomili so celo vejo, na kateri je visela Davidova slika.