Davidova mama objavila fotografijo: To je morilec mojega sina

Suzana Radanović , mama ubitega mladeniča iz Banjaluke Davida Dragičevića , je na svojem Facebook profilu in profilu skupine Pravda za Davida zapisala pretresljivo sporočilo. Objavila je fotografijo banjaluškega policijskega inšpektorja Dubravka Kremenovića in ga obtožila, da je neposredno odgovoren za smrt njenega sina.

Kmalu za tem je tudi Davidov oče Davorobjavil več fotografij, ki jih je opremil z imeni, priimki ter vlogo, ki naj bi jo imeli pri umoru njegovega sina. "Darko Ilić,načelnik v zločinskem notranjem ministrstvu in eden od morilcev Davida Dragičevića!" je zapisal.

Na drugi fotografiji je še en pripadnik notranjega ministrstva Siniša Kojdić, ki ga je Davor označil kot "harmonikaša iz pekla". "25.3.2018 je bil prisoten pri obdukciji trupla Davida Dragičevića in je osebno odgovoren za to, da so izginile Davidove spodnje hlače in za podtikanje predmetov iz hiše Radanovih poleg njegovega trupla!"

Objavil je tudi fotografijo grba notranjega ministrstva Republike Srbske in pripisal: "Povejmo enostavno – notranje ministrstvo je morilec Davida Dragičevića, to se ve in obstajajo dokazi!" in še: "Zločinski pravosodni sistem RS uničuje dokaze, video material, vlaga lažne obtožnice in montira procese. Davidovi morilci Bajić, Mitrović, Švraka, Vrečo in Lepir... nadaljevalo se bo!" je še opozoril.

Davidova mama po objavi prejema grožnje

Preiskava vzroka smrti Davida Dragičevića po letu in treh mesecih še vedno ni zaključena. Na zahtevo staršev so marca letos njegovo truplo izkopali in ga prepeljali v Avstrijo, kjer so ga ponovno pokopali.

Suzana in Davor vse od začetka javno navajata imena ljudi, ki jih smatrata za Davidove morilce. Prepričana sta, da za umorom njunega sina stoji celotni vrh notranjega ministrstva Republike Srbske, na čelu z ministrom Draganom Lukačem in Miloradom Dodikom.

Kmalu po objavah je Suzana na Facebooku sporočila, da zaradi objave prejema grožnje, o katerih je že obvestila pristojne organe."Samo da veste, če se mi kaj zgodi ..." je napisala.