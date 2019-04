Davor Dragičević: Imam posnetek Davidovega umora

Leto dni po pogrebu Davida Dragičevića je njegov oče Davor med javljanjem v živo na televiziji pokazal USB ključek in zatrdil, da je na njem posnetek nadzorne kamere Reiffeisen banke, ki je posnela Davidov umor. "Poznamo resnico in hočemo konkretne poteze! Če jih ne bo, bom posnetek dal v javnost. Potem bo v BiH krvava vojna!" je napovedal.

Leto dni potem, ko sta Davor Dragičević in njegova nekdanja žena Suzana Radanović v Bosni in Hercegovini pokopala svojega sina Davida, so člani skupine Pravda za Davida (Pravica za Davida) na obrežju potoka Crkvena v Banjaluki, kjer so našli njegovo truplo, Davidu v spomin postavili srce iz kamna. Vanj so posadili rože, na sredino postavili spominsko ploščo z napisom "David 24. 3. 2018", ob tem pa zapeli njegovo pesemKlinac u getu. Kljub nenehnim naporom oblasti v Banjaluki, da zatre vse njihove poskuse, da bi na dan prišla resnica, in ki je že decembra prepovedala vsa javna zborovanja, so s tem sporočili, da ne bodo odnehali.

Davidu v spomin so na obrežju reke postavili srce. FOTO: Pravica za Davida/Slobodan Vaskovic

"Najiskrenejša jim hvala, to so najbolj pošteni in najbolj iskreni ljudje trenutno v tej državi in hvala jim za današnji dan. Kot veste, je danes 7. 4., točno leto dni, odkar je bil moj otrok, naš David, prvič pokopan. Na žalost smo ga pokopali dvakrat," je povedal Davor Dragičević, ki se je prek Skypea iz Avstrije oglasil kot gost oddaje Dnevnik 2 na BH televiziji.

Srce za Davida FOTO: Pravica za Davida/Slobodan Vaskovic

Pokazal USB ključek s spornim posnetkom Ob tej priložnosti je prvič pokazal tudi USB ključek, na katerem naj bi bil posnetek nadzorne kamere Davidovega umora."Mi vemo, kdo je ubil Davida. Davor Dragičević ima vse, kar je rekel, da ima – 18. 3. 2018, Reiffeisen banka, posnetek ob 2.32," je dejal, ko je ključek kazal pred kamero. Kot že večkrat, je tudi tokrat zatrdil, da resnico poznajo vsi – tako Milorad Dodik kot Dragan Lukač, Darko Ilić, tožilca Dalibor Vrečo in Želimir Lepir, ki jih je označil za morilce njegovega otroka. "Ne borim se za resnico, to poznamo vsi. Zdaj mora priti samo še do pregona in kazni, da bo pravici zadoščeno. Če se to ne bo zgodilo, bom posnetek posredoval v javnost in se vrnil v Banjaluko, pa naj bo potem, kar hoče. Davidov grob je zdaj tukaj. Tole bodo videli vsi," je opozoril in še enkrat pokazal ključek.

