Davor Dragičević objavil prve posnetke: 'Nadaljevalo se bo ...'

Davor Dragičević je v Facebookovi skupini Pravda za Davida sinoči objavil sedem videoposnetkov in eno fotografijo (printscreen) s kamere na Reiffeisen banki v Banjaluki. Gre za prve dokaze, ki jih je napovedoval v zadnjem času in naj bi pričali, da je bil njegov sin David umorjen, oblast, ki stoji za njegovim umorom, pa to poskuša zakriti.

Spomnimo, policija trdi, da je David iz hiše, ki jo je oropal, odnesel denar, prenosni računalnik, sončna očala, kreditno kartico, švicarski nož in ključ – za nekaj teh predmetov trdijo, da so jih našli v njegovih hlačah, ko so truplo potegnili iz vode. Na sporni novinarski konferenci, kjer je bil prvič navzoč mrliški oglednik, ni pa bilo tožilca, kar je izjemno nenavadno, je policija povedala tudi, da so kamere v soseski ob 2.50 posnele osebo, ki se premika po ulici in ima v rokah neko pecivo v papirju. Še ena kamera je to osebo posnela nekaj minut pozneje, ko je vstopila v omenjeno hišo, ob 3.42 pa je kamera zaznala, kako oseba pride ven in zapusti lokacijo. Da gre za Davida Dragičevića, je zatrdil uslužbenec v pekarni.