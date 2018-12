Davor Dragičević spet na prostosti: 'Sem najponosnejši oče ubitega sina'

Pred stavbo so ga pričakali številni podporniki in člani skupine Pravda za Davida. "Davidovo mamo Suzano sem peljal k zdravniku, oni pa so me iskali po mestu. Vedel sem, kaj se bo zgodilo. Danes ob 18. uri bom spet na trgu, ne pade mi na pamet, da svojega otroka prepustim zločincem in morilcem. Moj David bo dobil pravico in tudi vsi ostali v naši državi! Nič mi ne morejo. Trg je javna površina, to je moja država, tam sem za svojega otroka in nihče me za to ne more prijaviti," je dejal in napovedal, da bo vse, ki so sodelovali v aretacijah, kazensko ovadil.

Potem ko so policisti v Banjaluki zaradi "suma ogrožanja varnosti uradnih oseb" oz. ker se ni odzval na poziv k zaslišanju prijeli Davorja Dragičevića , očeta 21-letnega Davida , ki je bil ubit marca v še nepojasnjenih okoliščinah, so ga danes po zaslišanju izpustili, saj niso obstajali razlogi za podaljšanje pripora.

Iz okrožnega državnega tožilstva so sporočili, da so Dragičevića prijeli, ker je obstajal sum, da je ogrozil varnost notranjega ministra Dragana Lukača .

"Sem Davor Dragičević, najponosnejši oče umorjenega sina. Poznam ljudi, ki so ga umorili, in tiste, ki so pri tem sodelovali!" je še dejal in dodal, da bosta skupaj z Murizom Memić, očetom v nepojasnjenih okoliščinah ubitega mladeniča Dženana v Sarajevu, to tudi dokazala."Sostorilci so ljudje na notranjem ministrstvu. Ne bova odnehala, šla bova do konca. Ubili so mojega 21-letnega sina, mojega angela! Nekega dne bom vse to dokazal!"

"Ni vedel, da so ga iskali, poziv mu ni bil vročen, po mojem mnenju gre za zlorabo položaja. Upam, da se je minister Dragan Lukač s tem česa naučil. Ni mu treba aretirati ljudi, ki mu očitajo, da vodi neustrezno preiskavo. Izzval je strah, nemir, podrejenost, njihov namen pa je bil ponižati Davorja Dragičevića," je dejal Dragičevićev odvetnikIfet Feraget. Svojega klienta je označil za častnega in ponosnega človeka, ki ima pravico izražati svoje mnenje in ki ni nikomur grozil.

V Banjaluko je prišel tudi Memić. "Prišel sem, da Davorju izkažem podporo. Želimo samo resnico za naše otroke. To, kar se je zgodilo včeraj, je grozno. Nihče ni tega pričakoval. Naredili bodo vse, da ne pridemo do resnice," je dejal po poročanju Klix.ba.

Za danes je napovedan nov shod

Danes je sicer v središču Banjaluke mirno, na včerajšnje proteste spominja le prisotnost policije, ki skrbi, da se izgredi ne bi ponovili. Za danes je sicer kljub temu napovedan nov shod – ne na trgu ali v bližnjem parku, temveč na dvorišču katedrale Kristusa Odrešenika.

Davorjeva ženaSuzana Radanović je medijem povedala, da je slišala, da se pripravljajo policijske enote iz drugih mest. "Danes se bo nadaljevala tortura nad civilnim prebivalstvom. Postali smo policijska država oz. država enega samega človeka," je dejala.

Kot smo poročali, so občinski redarji s pomočjo policije z glavnega trga v Banjaluki odstranili improviziran spomenik Davidu Dragičeviću, ki so ga postavili njegovi starši s podporniki, ki trdijo, da so za njegovo smrt odgovorne oblasti Republike Srbske. To je razburilo člane skupine Pravda za Davida, izbruhnilo je prerivanje in spopadi s policijo, v katerih je bilo ranjenih več ljudi.