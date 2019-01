Davorja Dragičevića nihče ni videl že od 30. decembra

Nihče ne ve, kje je Davor Dragičević , ki je vse od 20. septembra noč in dan vztrajal na osrednjem trgu v Banjaluki in iskal pravico za svojega pokojnega 21-letnega sina Davida . Zadnjič so ga videli 30. decembra okoli 23. ure, ko je tamkajšnja policija člane skupine Pravica za Davida dokončno pregnala s trga in jim prepovedala nadaljnje zbiranje.

V tamkajšnjih medijih se pojavljajo različne informacije – od tega, ali je Dragičević sploh še živ, do tega, da se je zatekel na britansko veleposlaništvo v Sarajevu, kjer pa so to informacijo že zanikali. "Združeno Kraljestvo je v dobrih prijateljskih odnosih s celotno Bosno in Hercegovino in svojo predanost njihovemu prebivalstvu izkazuje že več let," so sporočili. Na uradnem Twitter profilu se je oglasil tudi britanski veleposlanik v BiH Matt Field, ki je prav tako demantiral informacije, da bi bil Dragičević pri njih.

Njuni imeni nista znani, a Žurnal infoneuradno poroča, da gre za patologa Željka Karana in njegovo hčerko, ki trdi, da je doživela šok, ko so protestniki zvonili na njihov domofon in grozili, da bodo prišli v stavbo. Karana je Dragičević že prej javno obtožil, da je sokriv za umor njegovega sina, ker je napisal, da je v telesu mladega Davida našel drogo LSD – kljub temu, da Inštitut za sodno mecicino v RS nima laboratorija, ki bi lahko potrdil prisotnost drog v krvi in urinu. Poleg tega sta tudi poznejši obdukciji v Beogradu in Avstriji potrdili, da v Davidovem telesu ni bilo drog.

Kot je povedala, skupina Pravica za Davida živi dalje in bo obstajala vse, dokler pravici ne bo zadoščeno in bodo morilci njenega sina ter njihovi pomagači odgovarjali za svoja dejanja. "Boj za resnico in pravico se nadaljuje. Mirno in dostojanstveno. Gremo do konca," je napisala na Facebook strani Pravica za Davida.

Tako 31. decembra kot 1. januarja je policija blokirala dostop do trga, uvedli so celo policijsko uro, legitimirajo vse ljudi, ki pridejo na trg ali sedijo v bližnjih lokalih.

Kot smo poročali, je policija Republike srbske v Banjaluki 30. decembra prepovedala vse nadaljnje shode skupine Pravica za Davida . Prepoved so utemeljili s tem, da člani skupine "stalno kršijo zakone, javni red in mir, izvršujejo kazniva dejanja, kršijo zakon o javnem zbiranju ter onemogočajo nemoten promet". Napovedali so, da bodo aretirali vse, ki bodo prekršili prepoved.

Policijsko nasilje?

Policija je sicer potrdila, da so v nedeljo na protestu zaradi kršenja javnega reda in miru ter kaznivih dejanj aretirali določeno število ljudi, niso pa povedali, koliko. Vse prijete so po 24 urah izpustili na prostost.

Med prijetimi je bil tudi poslanec PDP v narodni skupščini Republike srbske Draško Stanivuković, na informativni razgovor pa je bil priveden tudi predsednik PDP Branislav Borenović. Po informacijah dobro obveščenih virov je namen policije, da tako Dragičevića kot Stanivukovića obtožijo za poskus državnega udara in da popolnoma razbijejo skupino Pravica za Davida.

Odvetnik Milan Malešević, ki zastopa omenjeno skupino, pa je povedal tudi, da je bil v nedeljo zvečer priča policijskemu nasilju nad prijetimi protestniki. Pojasnil je, da so jim šele po treh oziroma štirih urah sneli lisice in jim dovolili, da so se usedli. Posamezni protestniki so bili pridržani po 12 ur, pri čemer od njih sploh niso zahtevali izjave. "To po mojem mnenju kaže na izvajanje pritiska na ljudi, ki so se pripravljeni še naprej boriti za pravico in resnico," je povedal in dodal, da pričakuje nadaljevanje represije in nove aretacije.

Obetajo se tožbe

Zaradi škode, ki so jo povzročili mestu, je župan Banjaluke Igor Radojičić napovedal milijonsko tožbo proti organizatorjem protestov. Izpad dohodka namreč posledično beležijo tako hotelirji kot gostinci, po njegovih besedah trpi ugled mesta in celoten mestni proračun, saj je svoj novoletni koncert zaradi protestov odpovedal tudi pevec Haris Džinović.

Tožbo zoper mesto in notranje ministrstvo pa je napovedala tudi Suzana Radanović, češ da so policisti 25. decembra pri njih brez sodnega naloga opravljali hišno preiskavo kar pet ur, medtem ko sta bila doma samo njena mladoletna otroka, ki sta zaradi tega pretresena. "Moj najmlajši otrok je hrvaški državljan in hrvaško veleposlaništvo je o tem že obveščeno," je dejala.

Spomnimo

Davida Dragičevića so našli mrtvega 24. marca letos. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno storil, ker je bil obtožen kraje. Njegovi starši pa trdijo, da ga je umorila policija. Oblasti Republike srbske so obtožili, da prikrivajo umor, da bi zaščitili policiste.

Na protestih na trgu v Banjaluki se v podporo iskanja pravice za Davida ljudje zbirajo vsak dan od 26. marca, njegov oče pa je od 20. septembra do 30. decembra noč in dan vztrajal na trgu.