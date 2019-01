Svetovna mesta tonejo: trenutno ogroženih več kot 800 milijonov ljudi

"Nekoč je bila naša vas zeleni raj, porasel z riževimi polji. Zdaj pa je voda slana in drevesa so mrtva. Srce me boli, ko pomislim, da bom moral zapustiti svoj dom," pripoveduje Saber Saladas iz Bangladeša. On in njegova družina so le peščica izmed več kot 800 milijonov ljudi na svetu, ki so ogroženi zaradi naraščajoče gladine morja in jim preti, da postanejo podnebni begunci.

Glede na podatke Svetovne banke, bi lahko podnebne spremembe do leta 2050 povzročile selitve 86 milijonov ljudi v Podsaharski afriki, 40 milijonov v južni Aziji in 17 milijonov v Latinski Ameriki. Znanstveniki predvidevajo, da se lahko zaradi tega še poveča borba za hrano in vodne vire, zato pa se lahko še povečajo družbeni, gospodarski in varnostni konflikti.

Naraščanje morske gladine v kombinaciji z bliskovitim razvojem mest, ki postajajo vedno bolj poseljena, namreč ogroža vedno več Zemljanov. Do leta 2050 naj bi v mestih po napovedih živelo več kot dve tretjini svetovnega prebivalstva. Že danes pa je okoli 800 milijonov ljudi in več kot 570 obalnih mest ogroženih zaradi naraščajoče morske gladine. Do leta 2050 naj bi se ta v povprečju na globalni ravni dvignila za pol metra, razkriva poročilo globalnih tveganj svetovnega gospodarskega foruma, o katerem te dni razpravlja svetovna elita v švicarskem Davosu. Začaran krog Znanstveniki poudarjajo, da se je svet ujel v začaran krog, zaradi katerega smo vedno bolj ranljivi za 'potop'. Na najbolj poplavno ogroženih območjih močno narašča gostota prebivalstva.

Trenutno cena sanacije škode kar devetkrat presega sredstva namenjena za preventivo in prilagajanje.

Poleg tega, da je zato ogroženih vedno več ljudi v 'tonečih' mestih, se zaradi goste poseljenosti slabšajo tudi razmere, saj se zato uničujejo naravni viri, praznijo se zaloge pitne vode in uničujejo rastišča rastlin, ki delujejo kot naravna protipoplavna zaščita, ki ogrožena območja ščitijo tudi pred erozijo in neurji: "Zaradi erozije smo izgubili vse. Rešila sem samo svoje življenje,"novinarju Guardiana s solzami v očeh pripoveduje Renu Bibi, 80-letnica, ki je morala, ker je voda zalila njen dom, zapustiti del bangladeškega glavnega mesta Daka in se preseliti na višje ležeče območje: "Danes se tam, kjer je bila naša zemlja, vozijo s čolni. Voda je odplavila naše domove in več kot 150 družin se je moralo umakniti iz območja." Ogrožena tudi Evropa Svetovna banka opozarja, da so tudi v 70 odstotkov največjih mest v Evropi območja ogrožena zaradi naraščajoče gladine morja. V Afriki je vsaj 19 ekstremno ogroženih milijonskih obalnih mest, med njimi so Alexandria, Tunis, Lagos, Dakar, Casablanca. V ZDA so mesta ob vzhodni obali, med njimi Norfolk, Baltimore, Charlestone in Miami že občutila posledice zaradi dviga morske gladine.

Mesta se na različne načine soočajo s tveganjem škode zaradi naraščanja morske gladin. Lahko poskušajo zadržati vodo stran od mest, lahko pa se naučijo živeti z naraslo morsko gladino. Nekatere strategije in tehnologije so nove, ampak osnovna ideja je enaka, saj imajo prav obalna področja dolgo zgodovino prilagajanja podnebnim spremembam, saj so obale med najbolj dinamičnimi ekosistemi na Zemlji.

Ena izmed raziskav pravi, da bi dvig morske gladine za 0.9 metra do leta 2100 poplavam izpostavil 4.2 milijona ljudi, če pa bi se morska gladina dvignila za 1.8 metra, pa bi to ogrozilo življenja 13.1 milijonov ljudi, kar je enako približno štirim odstotkom trenutne svetovne populacije. Relativen dvig morske gladine največjo grožnjo predstavlja za prebivalce v indijskih deltah. V Bangladešu bi lahko tako po izračunuh dvig morske gladine za pol metra pomenil, da bi država izgubila 11 odstokov državnega ozemlja, dom pa bi zato tam izgubilo 15 milijonov ljudi. Nevihtne vode in valovi bodo zalivali nizko ležeče otoke in onesnaževali podtalnice, ki bodo slane in posledično neprimerne za uživanje. Dvig morske gladine ogroža ne le nepremičnine, kot so domovi, poslovne stavbe, ampak tudi državno infrastrukturo, kar ima pomembne posledice za davkoplačevalce. Najbolj gospodarsko ranljivi bodo namreč predeli, kjer dvig morske gladine sovpada z visoko vrednostjo imetja in infrastrukture.

Naraščajoča morska gladina botruje vedno pogostejšim ekstremnim vremenskih dogodkom. Zaradi povišane morske gladine je naprimer za doseganje enake višine vodostaja potreben manjši nevihtni sunek.

Kot poudarjajo raziskovalci, učinkovito vlaganje v protipoplavno zaščito ne le rešuje življenja, ampak je tudi stroškovno bolj učinkovito, kot je sanacija škode po poplavah. Raziskovalci so izračunali, da je dvig morske gladine 'odplaknil' 14.1 milijarde vrednosti domov v Connecticutu, na Floridi in New Yorku.

Prilagajanje lahko poteka na tri načine. Prva so visokotehnološke rešitve, ki zadržujejo vodo izven mest, kot so gradnja nasipov, vodnih zbiralnikov itd. Potem so tu zeleni ukrepi, kot je uveljavljanje novih poljščin in drevesnih vrst, dovoljevanje rekam naravno poplavljanje na poplavnih ravnicah, obnova mokrišč. Vedno bolj pa se države preusmerjajo v mehke ukrepe, ki so vezani na navade potrošnikov, upravljanje sistemov in zakonodajo, med katerimi je tudi preseljevanje. Učinkovita kombinacija ukrepov lahko potencialno zmanjša potencialno škodo zaradi naraščanja morske gladine.

Nekatere obalne skupnosti v Podsaharski Afriki je morje že 'odplaknilo', vsako leto zaradi naraščajoče morske gladine izgubijo od 30-35 metrov zemlje. Študija UK National Oceanogaphic Center napoveduje da bo svetovna cena dviga morske gladine leta 2100 dosegla 14 bilijonov evrov na leto. Najbolj naj bi bila dolgoročno gospodarsko prizadeta Kitajska. Nizozemci v nenehnem strahu pred potopom Strah pred potopom je še posebej prisoten med Nizozemci, ki so zato vodilni v prilagajanju na naraščanje morske gladine. Kar dve tretjini države sta namreč ranljivi za poplave. Pomembnost prilagajanja je tako priznana tudi s strani države, ki je ustanovila posebne odbore za nadziranje vode. Preplah pred ogromno škodo se je še okrepil v zgodnjih devetdestih letih, ko je bilo 200.000 ljudi evakuiranih, kar je sprožilo rdeče alarme in spremembo pristopa. Namesto, da bi se zanašali na protipoplavne nasipe, ki hkrati pomenijo večjo škodo, če ti zatajijo, so se osredotočili tudi na zeleni pristop, in sicer dajanje 'prostora za reko', kar pomeni, da bodo dali rekam nov prostor, kamor bodo ob povodnjih, ko bodo prestopile bregove, lahko izlile odvečno vodno maso. Za gradnjo takšnih bazenov so namenili 750 milijonov evrov. Skupaj bodo za zavarovanje obalnega področja in za jezove na rekah porabili 1,6 milijarde evrov.

Zgodba Terei Tekite, prebivalke Kiribatov, katere dom je uničila 'kraljeva plima', med tem, ko sta s hčerko spali, je le ena izmed zgodb podnebnih migrantov iz Kiribatov, ki so se morali v borbi za preživetje preseliti. Visoke plime poplavijo njihove domove, onesnažijo vodo in uničijo njihove pridelke. Poleg tega se prebivalci ironično soočajo še s sušo.

Maldivi gradijo umeten otok, Kiribati kupujejo zemljo na Fidžiju Pristop je po hudih poplavah spremenila tudi Kitajska. V poplavah leta 1998 je umrlo 4.000 ljudi in od takrat so več kot 2 milijona ljudi preselili na višjeležeča območja. V indonezijski Jakarti s pomočjo Nizozemcev oblasti pospešeno gradijo ogromen 'morski' zid, prav tako pa bodo v petih letih preselili približno 4000.000 ljudi iz porečjih in še posebej ogroženih območjih. Strokovnjaki pa kljub temu opozarjajo, da bi morali za zaščito mest pred potopom narediti bistveno več. Zelo ogrožen je tudi Bangkok, ki zaradi nizke lege tone, zaradi vplivov urbanizacije pa je uničena tudi naravna obramba mesta pred poplavami. V Bangkoku je namreč tudi eno izmed najnižjih razmerij zelene površine na prebivalca na svetu. V primerjavi s Singapurjem, kjer imajo prebivalci 66 kvadratnih metrov zelene površine na prebivalca, jih je v Bangkoku le 3.2 na prebivalca. Tam se krepijo ekstremni vremenski pojavi, zato je mesto vedno bolj ranljivo za vplive naraščanja morske gladine iz juga in močno monsunsko deževje iz severa. Oblasti so se odzvale tako, da so zgradile 2.600 kilometrski vodni kanal in park, ki lahko v podzemne zalogovnike posrka štiri milijone litrov vode. Hude poplave leta 2011 so spodbudile tudi razprave o tem, da bi prestavili celotno mesto. Maldivi, ki jim grozi potop, nameravajo zgraditi umetni otok, ki bi ga obkrožal trimetrski zid, financirali pa ga bodo s prihodki od turizma. Nekatere države celo kupujejo zemljo, kamor bi lahko preselili svoje prebivalce. Takšen primer so Kiribati, ki so na Fidžiju kupili zemljo, ki bi lahko bila potencialen nov dom za njihove prebivalce. Zgodba Terei Tekite, prebivalke Kiribatov, katere dom je uničila 'kraljeva plima', med tem, ko sta s hčerko spali, je le ena izmed zgodb podnebnih migrantov iz Kiribatov, ki so se morali v borbi za preživetje preseliti. Visoke plime poplavijo njihove domove, onesnažijo vodo in uničijo njihove pridelke. Poleg tega se prebivalci ironično soočajo še s sušo. Kot je za CBSNpovedala mati dveh otrok Etrily Karibwa jih je nenehno pomanjkanje pitne vode prisililo v selitev na Novo Zelandijo: "Nimam izbire. Nobene druge izbire." V ZDA pa bodo preselili celotno skupnost malega otoka, ki leži globoko v zalivu južne Louisiane Isle de Jean Charles, kjer so zaradi narasle višine morske gladine izgubili kar 89 odstotkov življenjske površine. To bo testni primer za prihodnost. Zaradi naraščajoče morske gladine vedno več ekstremnim vremenskih dogodkov Če se segrevanje ozračja nadaljuje s takšno hitrostjo, Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC), ki deluje pod okriljem Svetovne meteorološke organizacije (SMO) in Okoljskega programa Združenih narodov (UNEP) napoveduje, da se bo povprečna globalna temperatura ozračja v naslednjih 35 letih dvignila za 1,5 stopinje Celzija. Po napovedih znanstvenikov je zelo malo verjetno, da bo svetu uspelo doseči cilj, ki so si ga zadali na pariški konferenci, in sicer omejiti dvig temperature ozračja na dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo. Po napovedih znanstvenikov je veliko bolj verjetno, da se bodo temperature ozračja dvignile za približno 3.2 stopinje Celzija.

Če svetu ne bo uspelo, da se učinkovito prilagodi na naraščanje morske gladine, bo, ker narava ne pozna meja, slej ko prej prišlo tudi do čezmejnih razlivanj, kar lahko pripelje v nove konflikte med državami.

Z višanjem globalne temperature ozračja je višina morja narasla z bliskovito hitrostjo. Kot ugotavlja IPCC, je bila povprečna raven naraščanja morske gladine med leti 1901 in 2010 še 1.7 milimetra na leto, med leti 1993 in 2010 pa je dvig narasel že na 3.2 milimetra na leto. Morska gladina bo glede na napovedi strokovnjakov v 21. stoletju še naprej strmo naraščala. Kot kažejo napovedi IPCC, bi dvig temperature ozračja za dve stopinji Celzija do leta 2100 povišal raven morske gladine med 0.3 metrov in 0.93 m. Nekatere raziskave pa napovedujejo celo, da bi se lahko morska gladina dvignila tudi za dva metra, tudi v primeru, če bi dvig temperature ustavili pod dve stopinji Celzija. Po letu 2100 pa bi lahko glede na nekatere modele morska gladina narasla za kar šest metrov.

Razlog za različne podnebne scenarije je, da na višanje gladine morja vpliva več dejavnikov, ki so med seboj povezani in jih je težko napovedati. Na naraščanje morske gladine najbolj vplivajo segrevanje ozračja, svetovnih oceanov in taljenje ledu. Na primer, popolni kolaps ledene odeje na zahodni Antarktiki bi lahko gladino morja zvišal za kar 3.3 metre. A to je le del začaranega kroga. Naraščanje morske gladine je namreč odvisno tudi od lege. Topljenje ledu na Antarktiki bo namreč vplivalo predvsem na severno zemeljsko poloblo, kjer pa leži večina obalnih mest. Projekcije napovedujejo, da bo približno 90% odstotkov obalnih območij občutilo višje dvige morske gladine, od povprečja se lahko ti odklanjajo celo za 30 odstotkov. Relativen dvig morske gladine bo namreč še večji v veliko mestih, ki že tako tonejo zaradi dejavnikov, kot so nadpovprečno črpanje podtalne vode in naraščajoča teža mest, zaradi katere se ta pogrezajo vedno nižje.

Strokovnjaki v švicarskem Davosu opozarjajo, da svet, če se želi izogniti 'potopu' oziroma se učinkovito prilagoditi na dvig morske gladine, ne sme več zapravljati časa.

Nekatera mesta tonejo celo hitreje, kot se dviguje raven morske gladine. Poleg tega naraščajoča morska gladina botruje vedno pogostejšim ekstremnim vremenskih dogodkom. Zaradi povišane morske gladine je naprimer za doseganje enake višine vodostaja potreben manjši nevihtni sunek. Jasno je, da bo najbolj prizadeta regija na svetu Azija, kar 4/5 Azijcem grozi, da jih bo 'odplavilo', če se bo temperatura ozračja dvignila za tri stopinje Celzija. Zaradi naraščanja morske gladine je ogrožena infrastruktura in gospodarske dejavnosti

Ceste: Študija obalnih cest ob ameriški vzhodni obali je pokazala, da poplave že zdaj povzročijo 1000 milijonov ur zamud, kar bi se lahko do leta 2100 povečalo na 3.4 milijarde ur zamud. Železnice:Raziskovalci predvidevajo, da bo več kilometrov proge na obalnem področju v Veliki Britaniji, če se bo morska gladina dvignila za pol metra, motenih 84 dni na let leto.. Preusmeritev proge pa bo stala na stotine milijonov funtov. Pristanišča: Svetovna banka je identificirala 24 pristaniških mest na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki, ki so še posebej ogrožena zaradi dviga morske gladine. Predvsem zato, ker bo dvig morske gladine botroval pogostejšim ekstremnim vremenskim dogodkom. Internet: V ZDA naj bi bilo v petnajstih letih več kot 643 kilometrov optičnih kablov pod vodo. Najbolj ogroženi so New York, Miami in Seattle. Čistilne naprave: Zaradi naraščanja morske gladine so ogrožene tudi čistilne naprave po svetu, ki služijo več kot 4.1 milijonom ljudi. Pitna voda: Do leta 2050 naj bi več kot 650 milijonov ljudi v 500 mestih občutilo pomanjkanje pitne vode za vsaj deset odstotkov. Energija: Približno 270 svetovnih elektrarn je ogoroženih zaradi naraščajoče gladine morja. Od njih je odvisno približno 450 milijonov ljudi v Aziji in Evropi. Kmetijstvo: Dvig morske gladine lahko vodi k povečani slanosti zemlje in vodnih virov za namakanje. Ne smemo več zapravljati časa - delitev finančnih bremen tudi med državami Strokovnjaki v švicarskem Davosu opozarjajo, da svet, če se želi izogniti 'potopu' oziroma se učinkovito prilagoditi na dvig morske gladine, ne sme več zapravljati časa. Zaradi hitrega naraščanja morske gladine se stopnja nujnosti, s katero se morajo na te spremembe odzvati mesta le povečuje. Da bi se v prihodnosti izognili črnim scenarijem, bodo morale sodelovati številne institucije, gospodinjstva, vlade, svetovna podjetja, opozarjajo v letošnjem poročilu največjih svetovnih tveganj mednarodnega gospodarskega foruma.

