Ali ne bi bilo lepo, da bi pretekle napake lahko izbrisali in se pretvarjali, da jih nikoli ni bilo? Dobra novica – po novem je to mogoče, a ne na splošno v življenju, zaenkrat na žalost le na papirju. V Izraelu so namreč razvili poseben tiskalnik ali bolje rečeno de-tiskalnik, ki natiskano barvo posrka z lista in tako ne odstrani le zapisanih napak, ampak ob tem poskrbi še za trajnostno uporabo papirja.