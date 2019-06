Otrok okrutno umorjene najstnice umrl v bolnišnici

Dojenček ameriške najstnice, ki so jo okrutno umorili, je po enomesečni bitki izgubil bitko za življenje. Kot so povedali predstavniki družine, je bil deček vseskozi v kritičnem stanju, umrl pa je zaradi težje poškodbe možganov.

Chicago je pred mesecem dni pretresel okrutni umor noseče 19-letne Marlen Ochoa-Lopez. Devet mesecev noseča najstnica je izginila konec aprila, nekaj tednov kasneje pa so našli njeno truplo. Izkazalo se je, da je bila zadavljena, otroka pa so ji izrezali iz maternice. Policija je aretirala tri osebe, 46-letno Clariso Figueroa, njeno 24-letno hčerko Desiree in Clarisinega partnerja, 40-letnega Piotra Bobaka. Slednji je osumljen, da je pomagal prikriti umor, mater in hčerko pa je policija obtožila umora. Osumljenka naj bi umor načrtovala več mesecev, med zaslišanjem pa je trdila, da je otroka rodila sama.

Dojenčka so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer so ga pri življenju ohranljali s pomočjo aparatov. Zdaj je družina malega Yovannyja Jadiela Lopeza sporočila, da je fantek v petek žal umrl, in sicer zaradi težje poškodbe možganov. Kot so sicer že pred dnevi povedali za CNN, deček ni mogel samostojno dihati in jesti. Nobeno zdravilo mu ne more pomagati, le čudež, so takrat dejali. Družina je objavila fotografijo fantka v naročju očeta. V času, ko je fotografija nastala, je otrok prvič odprl oči.

Clarisa in Desiree Figueroa in Piotr Bobak. FOTO: AP

Osumljenka umor načrtovala več mesecev Glavna osumljenka umora mame Yovannyja Clarisa naj bi umor načrtovala več mesecev. Kot je razkrila policija, se najverjetneje ni mogla sprijazniti s smrtjo 20-letnega sina Xanderja, ki je umrl lani. V oktobru je osumljenka oznanila, da je noseča, kar je presenetilo njene družinske člane, saj naj zaradi zdravstvenih težav Figueroa ne bi mogla več imeti otrok. Decembra lani je na svoji Facebook strani objavila fotografijo ultrazvoka, češ da pričakuje dojenčka. Februarja letos je v Facebook skupini za pomoč mladim mamicam objavila več fotografij otroške posteljice in ostalih stvari. Mamice je med drugim spraševala, če ima katera od njih rok v maju. Ko je 19-letna žrtev na strani zapisala, da išče otroški voziček, se je na objavo takoj odzvala osumljenka in ji ponudila pomoč. Lopezova naj bi pred smrtjo večkrat obiskala dom 46-letnice. Zadnjič jo je obiskala 23. aprila, le dan kasneje pa so svojci policiji prijavili njeno izginotje. Hčerka osumljenke Desiree je Lopezovo zamotila s foto albumom, medtem pa je mati iz ozadja napadla najstnico in jo zadavila s kablom. Nato je iz njene maternice izrezala otroka, truplo najstnice pa spravila v veliko plastično vrečko in vse skupaj odvrgla v smetnjak na svojem dvorišču. Po umoru je osumljenka poklicala reševalce in jim povedala, da je ravnokar rodila, dojenček pa naj ne bi dihal.

Okruten umor je pretresel Chicago. FOTO: AP