Deček, ki dela v umazani reki: 'Vseeno je, če smrdi, moja družina potrebuje denar'

Potem ko je Kitajska prejšnje leto prenehala sprejemati plastične in elektronske odpadke iz ZDA in Evrope, plastika zdaj duši Filipine, Indonezijo, Vietnam in Malezijo. Stanje ponekod na Filipinih je na meji kaosa, saj smeti ležijo povsod in ogrožajo zdravje prebivalcev.

13-letni Ranniel Mirador je prenehal obiskovati šolo, saj želi z delom pomagati svoji obubožani družini. Ker je na voljo le malo delovnih mest, mora Ranniel rovariti po onesnaženih vodah, kjer zbira plastični odpad in ga nato prodaja za reciklažo. Estero de Vitas je ena najbolj onesnaženih rek v glavnem mestu Manila. V njej se vsakodnevno potapljajo otroci, v upanju, da bi našli karseda veliko količino odpadne plastike za reciklažo. "Ko se zbudim, se umijem in popijem kavo, nato začnem zbirati smeti," svojo jutranjo rutino opiše Ranniel, ki ta posel opravlja že pet let, od svojega osmega leta. Za prevoz po reki uporablja stara vrata hladilnika in copate, s katerimi vesla. Ranniel je le eden od dečkov, ki vsak dan tvegajo svoje življenje v umazani reki Estero de Vitas. FOTO: YouTube "Iščem plastiko, za katero lahko dobim nekaj denarja. Tudi kakšen kos železa pride prav. Zaslužim približno pol evra na dan, če pa se mi posreči, dobim skoraj tri evre," pove Ranniel, ki se mora včasih celo potopiti v globine Estera de Vitas. "Voda je zelo motna, zato včasih ničesar ne vidim. Ko začutim, da je nekaj pod mojimi nogami, se potopim in poskušal predmet zgrabiti ter ga dvigniti na površino. Včasih se porežem na steklu," razkriva. Ranniel je ekipi BBC pokazal ureznine in sledi poškodb, ki jih je dobil med potapljanjem. Priznava tudi, da pogosto boleha, kar seveda ni presenetljivo, saj ima stik z reko, ki velja za eno najbolj onesnaženih v tistem delu sveta. "Ko zbolim, spim celo popoldne in ne hodim iz hiše. Tukaj ni lahko biti otrok. Tudi ko je reka zelo umazana, moram delati. Vseeno je, če smrdi, moja družina potrebuje denar,"pojasnjuje otrok.