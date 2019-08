Deček, ki je padel iz desetega nadstropja, ni več v smrtni nevarnosti

Metropolitanska policija je aretirala 17-letnika zaradi suma poskusa umora in je v pridržanju. Zaenkrat nič ne nakazuje na to, da sta se fanta poznala, še vedno se trudijo, da bi ugotovili okoliščine. Po njihovih podatkih fant ni več v smrtni nevarnosti.

Kot je znano, so dečka našli na strehi petega nadstropja. 47-letna Nancy Barnfield je povedala, da je slišala glasen pok, nato pa slišala žensko, ki je kričala: "Kje je moj sin? Kje je moj sin?" Ljudje so se hitro zbrali okoli fanta, ki je stal v bližini in je bil povsem miren."Mame niti opazili nismo, dokler ni postala histerična."

BBC-jeva novinarka Olga Malchevska, ki je bila s sinom v bližini, je povedala,da je slišala glasen krik, nato pa videla prerivanje. "Čutila sem, da se nekaj dogaja, da moram otroka odpeljati stran in takoj sva šla proti izhodu. Prišla sva do natrpanega dvigala in ljudje so se pogovarjali o tem, da je en fant porinil drugega z balkona. Vsi smo bili v šoku."

Šestletnika so s strehe prepeljali v bolnišnico s helikopterjem, galerijo pa so evakuirali. Na kraj dogodka je po pripovedovanju prič prihitelo najmanj deset policijskih in dva gasilska avtomobila.