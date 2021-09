Deček, ki je preživel nesrečo žičnice, zdaj v Izraelu

Že tako traumatizirani šestletni Eitan Biran, edini preživeli v nesreči gondole v severni Italiji 23. maja, je zdaj postal še žrtev spora med svojci, ki se borijo za njegovo skrbništvo. Eitan je v nesreči, v kateri je umrlo 14 ljudi, izgubil starša, mlajšega bratca in prastarše. Sestra in dedek dečkove pokojne matere sta šla veliko dlje od napovedane pravne bitke za skrbništvo, ki ga je sodišče dodelilo sestri Eitanovega očeta v Italiji. Šestletnika, ki je odraščal v Italiji, je dedek brez vednosti skrbnice z zasebnim letalom odpeljal v Izrael, ker družina želi, da deček odrašča in živi v skladu z judovskimi vrednotami. Italijansko tožilstvo že preiskuje primer ugrabitve in tihotapljenja otrok.