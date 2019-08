Deček padel "z višine" v londonski galeriji Tate Modern

V Londonu je v galeriji moderne umetnosti Tate Modern deček padel "z velike višine", zaradi poškodb pa so ga morali s helikopterjem odpeljati v bolnišnico. V povezavi z dogodkom so aretirali najstnika. Ni še znano, v kakšnem stanju je fantek in od kod je padel. Iz galerije so sporočili le, da se je zgodil incident in da bodo predčasno zaprli.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Britanski mediji poročajo, da je v znani londonski galeriji moderne umetnosti Tate Moder, ki stoji na južnem bregu reke Temze, deček padel "z velike višine". Zaradi poškodb so ga v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Incident se je zgodil ob 14.45 po lokalnem času, torej ob 15.45 po našem. Dogodku naj bi bilo priča več ljudi. FOTO: AP Ni znano, od kod je deček padel, prav tako ne, v kakšnem stanju je trenutno. Obiskovalci galerije so ostali zaklenjeni, saj stavbe nihče ne sme zapustiti, tam pa sta tudi najmanj dva gasilska avtomobila in 10 policijskih, poroča BBC. Londonska metropolitanska policija je sporočila, da so v povezavi z dogodkom aretirali najstnika. Zaposlena v galeriji, ki ni hotela biti imenovana, je dejala, da je dečkov padec videlo več ljudi. Priče so dejale, da je bil fantek ujet med dve stavbi, preden so ga dosegli reševalci. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Galerija Tate Modern je bila v letu 2018 najbolj priljubljena turistična točka Združenega kraljestva, poroča Sky news, saj so zabeležili kar 5,9 milijona obiskov. Po nekaterih ocenah je bilo danes v galeriji več tisoč obiskovalcev, zaradi incidenta pa so jo predčasno zaprli.