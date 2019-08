Deček poklical številko za nujne primere, da mu prinesejo pico

Petletni Manuel Beshara, deček s Floride, je bil lačen. Tako zelo lačen, da je poklical na številko za nujne primere 911 in prosil, ali mu lahko dostavijo … pico!

Skrbni policisti so se na klic odzvali, da bi preverili, ali je z dečkom vse dobro. V hiši so našli Manuela in njegovo 15-letno sestro, ki je pojasnila, da je bratec brez njene vednosti vzel telefon in poklical "pomoč".

Policisti so se odločili, da bodo okoliščine izkoristili za to, da fantka podučijo o pravilni rabi številke za nujne primere, hkrati pa so mu – da bi mu ustregli – prinesli še veliko pico.

Policijska postaja Sanford je na Facebooku objavila fotografijo srčnih policistov – Moralesa, Mejie in Hernandeza, skupaj z zadovoljnim dečkom, ki v rokah drži pico. Sliko so opremili s pojasnilom dogodka in oznako #dontcall911fordelivery (ne kličite 911 za dostavo).