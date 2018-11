Deček prikorakal na oder in nasmejal papeža

Med nedavnim tedenskim nagovorom zbranim v Vatikanu je papeža Frančiška na odru obiskal nepričakovan gost. Šestletni gluhi deček je veselo prikorakal na oder in najprej pozdravil papeževega paznika. Kljub naporom njegove matere in sestrice, deček ni želel oditi, papež pa se je pošalil, da je nediscipliniran, tako kot tipičen Argentinec. "Fant ne more govoriti, a zna komunicirati. Svoboden je ... Spomnil me je name," je dejal papež.

FOTO: AP Šestletnik ni želel zapustiti odra, tudi po tem, ko sta ga mlajša sestrica in mati neuspešno skušali zvabiti nazaj med publiko. "Argentinec je, nediscipliniran," se je pošalil papež, ki je po rodu Argentinec, potem ko je izvedel, da si z dečkom delita enako državljanstvo. Deček ni želel zapustiti odra, tudi po tem, ko je ponj prišla njegova mati. FOTO: AP Papež je nato zbranim v verskem pomenu razložil, kako je razumel "obisk" šestletnega fantka. "Ta deček ne more govoriti, je gluh. A zna komunicirati, ve, kako se izraziti. Ob tem sem pomislil, kako svoboden je. Nedisciplinirano svoboden. Spomnil me je name. Ali sem tudi jaz svoboden pred Bogom? Jezus uči, da moramo biti kot otroci, to pomeni, da moramo biti tako svobodni, kot je ta otrok," je povedal papež in izrazil željo, da bi deček kdaj spregovoril. To pa ni prvič, da je papež otroku dovolil ostati z njim na odru. Leta 2013 je med papeževim govorom na trgu Svetega Petra majhen deček navdušen sedel na njegovem stolu.