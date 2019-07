Deček s pomočjo odeje preživel padec s šestega nadstropja

"Pogledal sem gor in videl, kako z balkona visi otrok. Moja prva reakcija je bila najti nekaj, s čimer bi ga ujeli. Pomislil sem tudi na to, da bi prihitel tja in ga ujel z golimi rokami, a to ne bi delovalo," je za državno radiotelevizijo CCTV povedal Zhu Yanhui. "Držal sem odejo skupaj z drugimi, pri tem pa ves čas gledal otroka. Spraševal sem se, ali ga sploh lahko varno ujamemo. Edina moja misel je bila, da ga obvarujemo,"je še dodal.

Čeprav je bil ves čas prisoten strah pred tem, da se lahko pripeti najhujše, pa se je vse skupaj srečno končalo. "Tisti trenutek sem bil tam in pomagal razgrniti odejo. Deset sekund kasneje je deček padel. Vse se je zgodilo tako hitro," pa je povedal Zhou Xiaobo.

Kot je še poročala državna televizija, so bili med tistimi, ki so rešili otroka, tako stanovalci stavbe kot tudi varnostniki in sanitarni delavci. Eden od njih je fanta, ki je bil sicer nepoškodovan, odpeljal tudi v bolnišnico.