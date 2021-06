Deček se je med plavanjem zataknil za vejo v reki, ki ga je zadržala pod vodo

Življenje 11-letnika se je v sredo končalo v Soči, njegovi domači reki, ki jo je dobro poznal. Bil je namreč kajakaš v Solkanu in je po koncu treninga tako kot po navadi še malo zaplaval. A ob tem se je zataknil za vejo v reki, ki ga je zadržala pod vodo. Prijatelji oziroma očividci so hitro priskočili na pomoč, toda tok reke je bil premočan in iz vode so ga potegnili šele po skoraj pol ure. Tudi skoraj dveurno oživljanje je bilo neuspešno.

