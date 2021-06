Deček umrl v razgretem avtomobilu, kjer ga je pozabil oče

Hrvaško pretresa tragična smrt petletnega dečka v Kninu. Oče je nanj pozabil in ga zaklenil v avtomobil ter ga pustil na vrelem soncu. Nezavestnega fantka so iz razbeljenega vozila rešili šele popoldne, a je pomoč prišla prepozno. Avtomobil je bil parkiran ob gradbišču, zato dečka, če je jokal in klical na pomoč, ni nihče slišal. Poleg tega ima vozilo zatemnjena stekla, zato ga nihče ni mogel videti. Kriminalistična preiskava o tem, kako se je tragedija zgodila, še poteka. Smrt fantka v razbeljenem vozilu pa žal ni osamljen primer. Starši vse prepogosto pozabljajo, da temperatura v vozilu, ki stoji na soncu, hitro naraste tudi čez 50 stopinj Celzija, in zanemarjajo svarila, da vročina ubija.

icon-expand