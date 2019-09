Deček v italijanskem mestecu sam protestiral na podnebnem shodu

Deček je prikolesaril na osrednji trg v mestu Stornarella, okoli 160 kilometrov severovzhodno od Neaplja, in se sprehajal po trgu z doma narejenim plakatom. Njegove fotografije so hitro zaokrožile po spletu in družabnih omrežjih. Tudi župan mestece Massimo Colia jih je delil na Facebooku in zraven zapisal, da bi morali slediti zgledu 12-letnika.

Petkovi podnebni protesti so bili v Italiji zelo uspešni in so jih organizirali v več kot 150 mestih, na njih pa se je zbralo več kot milijon ljudi, so sporočili organizatorji.